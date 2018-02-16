В Пензе сотрудники МЧС напомнили правила безопасности при сожжении чучела Масленицы Общество

Пенза, 16 февраля 2018. PenzaNews. Сотрудники МЧС провели инструктаж с работниками центрального парка культуры и отдыха имени В.Г. Белинского в Пензе, на территории которого в предстоящее воскресенье, 18 февраля, пройдут массовые гулянья по случаю Масленицы.

Фото: 58.mchs.gov.ru

В частности, они напомнили, что площадка для сжигания чучела должна быть оцеплена в радиусе 50 метров. В непосредственной близости от огня не допускается нахождение легковоспламеняющихся предметов.

Обязательным является наличие первичных средств пожаротушения.

Кроме того, заблаговременно следует проверить состояние пожарных гидрантов и пути подъезда аварийных служб к месту проведения мероприятия в экстренном случае.

Как сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Пензенской области, подобные инструктажи будут проведены и на других праздничных площадках.