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Житель Пензенской области не добился компенсации за выселение из отеля в Доминикане

10:50 | 26.02.2018 | Общество

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Пенза, 26 февраля 2018. PenzaNews. Никольский районный суд Пензенской области отказал в удовлетворении иска мужчины к туристическому агентству «Одиссея», туроператору «Анекс Магазин Регион» и компании «Апельсин» о взыскании убытков и компенсации морального вреда в связи с выселением из отеля во время путешествия в Доминикану.

Житель Пензенской области не добился компенсации за выселение из отеля в Доминикане

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Истец заключил с турагентством договор на оказание услуг — организацию туристической поездки в Доминиканскую Республику и оплатил путевку, то есть исполнил свои обязательства в полном объеме, но в момент нахождения на отдыхе был выселен из отеля, в результате чего ему пришлось заселиться в другой и заплатить за новый номер», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Никольского районного суда.

Он добавил, что суд, изучив все обстоятельства дела, пришел к выводу о выполнении агентством всех обязательств по договору.

«Для мужчины и его супруги были приобретены авиабилеты, медицинская страховка, ваучер на размещение и питание, оплачен трансфер, а также представлены все документы и сведения, предусмотренные федеральным законом «Об основах туристской деятельности в РФ». Истец и его супруга были доставлены чартерным рейсом в Доминикану, а затем — непосредственно к месту отдыха, заселены в отель, а после окончания отпуска им были оказаны услуги по доставке в аэропорт и возвращению домой», — пояснил собеседник агентства.

По словам представителя суда, выселение истца из отеля произошло не по вине ответчиков, а в связи с ненадлежащим поведением туриста, который нарушил правила отеля и местные нормы.
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