Жительнице Кузнецка Антонине Бариновой исполнилось 100 лет Общество

Кузнецк, 1 марта 2018. PenzaNews. 100 лет исполнилось жительнице Кузнецка Пензенской области Антонине Бариновой в первый день весны, 1 марта.

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С юбилеем ее поздравил мэр Сергей Златогорский, который зачитал поздравление от имени президента России Владимира Путина.

«Уважаемая Антонина Ивановна, Вы выстояли в годину тяжелых испытаний, сохранили веру в правое дело, в добро и справедливость. Опаленная войной молодость, вся Ваша жизнь всегда будут служить для нас и для будущих поколений ярким примером беззаветной любви к Родине, силы духа и несгибаемой воли. Желаю Вам здоровья, благополучия и всего наилучшего», — говорится в тексте.

После этого Сергей Златогорский вручил юбилярше цветы и памятный подарок, пожелав ей крепкого здоровья. Он также пригласил долгожительницу на торжества по случаю Дня Победы.

В свою очередь Антонина Баринова рассказала о некоторых фактах из своей жизни, в частности, о том, что муж погиб на фронте в день ее рождения.

Как сообщает пресс-служба администрации Кузнецка, также она зачитала стихи о своей судьбе.