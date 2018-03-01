Дольщики пригласят на митинг в Пензе Симонова, Гришаева и Кувайцева Общество

Пенза, 1 марта 2018. PenzaNews. Обманутые дольщики компании «Пензастрой», которые планируют выйти на очередной — уже пятый по счету — митинг ровно за неделю до выборов президента России, намерены пригласить на него председателя правительства Пензенской области Николая Симонова, главу регионального Минстроя Александра Гришаева и мэра Пензы Виктора Кувайцева.

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Выступить на мероприятии также будет предложено генеральному директору «Пензастроя» Валентину Журавлеву, председателю Законодательного собрания области, секретарю реготделения «Единой России» Валерию Лидину и другим официальным лицам.

С этой целью организован сбор подписей дольщиков под именными приглашениями.

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«Пусть они доложат нам о проведенной работе и ответят на вопрос, что делать дальше», — говорится в сообщении, размещенном в группе «Пензастрой, дострой!» в соцсети «ВКонтакте».

В нем добавляется, что в администрацию Пензы подано уведомление о проведении публичного мероприятия у здания бывшего кинотеатра «Родина» 11 марта с 14.00 до 15.00, поскольку с 12.00 до 14.00 там запланирован митинг за социальную справедливость с участием лидера «Левого фронта» Сергея Удальцова.

«В том случае, если администрация Пензы по традиции запретит проводить нам митинг у кинотеатра «Родина», то, возможно, «Бездомному полку» придется соприкоснуться с митингом Сергея Удальцова. И объединение это произойдет из-за недалекости ума того чиновника, что поставит подпись в отказе по нашему митингу», — отмечается в тексте.