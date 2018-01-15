В Пензе власти не согласовали митинг дольщиков на заявленных организаторами площадках Общество

Пенза, 15 января 2018. PenzaNews. Администрация Пензы и правительство области не согласовали проведение митинга в поддержку обманутых дольщиков ОАО «Пензастрой» и других застройщиков с числом участников 400 человек ни на одной из заявленных площадок, предложив в качестве альтернативы сквер имени Ф.Э. Дзержинского, где семьи с детьми уже собирались 24 декабря.

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Так, в письме заместителя председателя правительства Пензенской области Василия Трохина в ответ на уведомление, которое координатор реготделения движения «Левый фронт» Виктор Хомец подал от имени дольщиков, приводится довод о том, почему нельзя провести публичное мероприятие у памятника вождю мирового пролетариата.

«Поясняю организатору, что территория перед памятником В.И. Ленину на площади Ленина является ограниченным по площади участком, на котором располагается памятник В.И. Ленину с декоративным каменным ограждением и гранитные парапеты, ограничивающие территорию сквера; к данной территории примыкает ледовый каток и «Дом Деда Мороза». Проведение публичного мероприятия с заявленной численностью (400 человек) в подобных обстоятельствах не позволяет обеспечить безопасность граждан», — говорится в письме регионального чиновника, курирующего внутреннюю политику.

Вместе с тем в ответе вице-мэра Пензы Владимира Попкова отмечается, что площадку около драмтеатра на улице Московской власти не могут согласовать, поскольку по центральной улице города курсирует «Веселый паровозик», что также «не позволяет обеспечить безопасность участников митинга».

Кроме того, внушительное количество митингующих, по мнению замглавы городской администрации, «создаст помехи движению пешеходов, нарушая их конституционное право на свободу передвижения». При этом в прежние годы неподалеку от театра проходили акции протеста, в которых участвовало даже больше граждан.

Также именно заявленная численность участников митинга, согласно тексту письма Владимира Попкова, делает невозможным проведение публичного мероприятия на двух других площадках, которые просили организаторы — перед зданием мэрии Пензы и у часов «Кукушка» вблизи Фонтанной площади, поскольку предельная заполняемость территории должна составлять не более одного человека на квадратный метр.

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Комментируя ответ Владимира Попкова, пресс-секретарь реготделения «Левого фронта» Сергей Падалкин обратил внимание на то, что ярмарка на улице Московской, в рамках которой работает аттракцион «Веселый паровозик», действовала в период по 27 декабря 2017 года.

Он также задался вопросом о том, был ли в Пензе хоть один митинг, на котором люди стояли бы на расстоянии не ближе метра друг от друга.

Сергей Падалкин сообщил, что в связи с этим в Ленинский районный суд Пензы подано административное исковое заявление о признании ответа чиновника Владимира Попкова незаконным — оно должно быть рассмотрено в максимально сжатые сроки.