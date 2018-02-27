За неделю до выборов президента России дольщики намерены провести в Пензе митинг Общество

Пенза, 27 февраля 2018. PenzaNews. Митинг в поддержку обманутых дольщиков, который станет уже пятым по счету, планируется провести в Пензе 11 марта — за неделю до выборов президента России.

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В сообщении, опубликованном в группе «Пензастрой, дострой!» в соцсети «ВКонтакте», отмечается, что «обманутых дольщиков оставляют один на один с их проблемой, а все предыдущие обещания со стороны официальных лиц все больше становятся похожи на ложь».

Так, в частности, в минувший понедельник, 26 февраля, стало известно о том, что руководство ОАО «Пензастрой», которое обещало предоставить активистам ЖК «Райки» расчеты по задолженностям, в назначенное время этого не сделало.

Люди, вложившие деньги в новое жилье, но так и не получившие своих квартир, также обеспокоены тем, что в работе сайта застройщика начали наблюдаться продолжительные перебои, а сама компания избавилась от рекламных вывесок на фасаде здания.

Помимо этого, накануне представители так называемого «Бездомного полка» попытались договориться о встрече с председателем правительства Пензенской области Николаем Симоновым, который возглавляет рабочую группу по защите интересов обманутых дольщиков, однако чиновник, пообещавший перезвонить, своего слова не сдержал.

26 февраля оказался недоступен и мэр Пензы Виктор Кувайцев — с ним активисты хотят побеседовать по поводу передачи земельных участков застройщикам, которые согласятся достроить проблемные дома.

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«1 февраля 2018 года [полномочный представитель президента России в ПФО] Михаил Бабич требовал вести активную работу с дольщиками. Михаил Викторович Бабич, сообщаем непосредственно Вам — такая работа в Пензе опять не ведется. [...] В этой связи мы вынуждены задуматься еще об одном митинге, который планируем провести 11 марта. Мы требуем, чтобы председатель правительства Пензенской области Николай Симонов и глава администрации Пензы Виктор Кувайцев немедленно встретились с активистами дольщиков. Если вдруг у Николая Симонова и Виктора Кувайцева не найдется времени на этой неделе, мы требуем, чтобы они выступили перед дольщиками на митинге 11 марта и отчитались о проделанной работе», — говорится в сообщении.

Кроме того, в нем содержится призыв к самим дольщикам «ответственно отнестись к судьбе своих собственных квартир и прийти на митинг 11 марта».

«Если мы не придем, значит, наверх доложат о том, что у нас все хорошо. Это неправда. У нас все плохо», — подчеркивается в тексте.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», первый митинг дольщиков в Пензе состоялся у кинотеатра «Родина» 11 ноября 2017 года. Тогда в нем приняли участие всего несколько десятков человек.

Затем последовали акции в сквере имени Ф.Э. Дзержинского. 24 декабря на митинг вышли более 150 дольщиков, 21 января 2018 года — уже около 300 человек.

В протестном мероприятии, которое состоялось 18 февраля и стало четвертым по счету, приняли участие примерно 200 человек.