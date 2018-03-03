В Пензе прошло финальное мероприятие социального марафона «Дорогою добра» Общество

Пенза, 3 марта 2018. PenzaNews. Бойцы студенческих отрядов, их родители и друзья стали участниками заключительного мероприятия зимнего социального марафона «Дорогою добра», состоявшегося в пензенском доме молодежи в субботу, 3 марта.

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В этом году его было решено провести в формате благотворительного концерта с символической стоимостью билета в 50 рублей, чтобы направить вырученные средства на помощь детям и передать в активный пансион для людей с тяжелой степенью инвалидности «Дом Вероники».

Приветствуя собравшихся, руководитель реготделения «Российских студенческих отрядов» (РСО) Артем Колобов поблагодарил всех, кто поддержал многолетнюю традицию и отправился этой зимой в агитпоход.

«Мы очень рады, что социальный марафон живет. Мы его по-доброму называем «зимней сказкой». Он рождает такую бурю эмоций, такое огромное желание жить, творить!» — отметил он.

После этого Артем Колобов наградил отдельных активистов студенческих отрядов.

Также к присутствующим обратилась студентка центра для инвалидов «Квартал Луи» Екатерина Дементьева.

«Мне безумно приятно видеть каждого из вас в этом зале», — сказала она.

Девушка подчеркнула, что представителям студотрядов не чуждо сострадание, хотя оно все реже встречается в современном мире.

«Невозможно выразить словами признательность. […] Очень сильно благодарю вас от всего сердца за оказанное содействие. Мы вас очень любим и приглашаем к нам в гости», — добавила Екатерина Дементьева.

В ходе мероприятия вниманию зрителей были представлены концертные номера, с которыми ранее — во время социального марафона — молодые люди выступили в селах Пензенской области.