«Школы многодетных мам» предложено открыть во всех районах Пензенской области Общество

Пенза, 5 марта 2018. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев предложил взять на вооружение проект «Школа многодетных мам Росатома», запущенный в Заречном в минувшую пятницу, 2 марта, и открыть подобные объединения по всей Пензенской области.

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«Нужно создать такие школы в каждом районе Пензенской области», — сказал он в ходе оперативного совещания в облправительстве в понедельник, 5 марта.

Глава региона добавил, что необходимо оказывать всестороннюю поддержку инициативам, способным улучшить демографическую ситуацию.

«Давайте мы эту работу организуем до 1 мая и создадим такие школы в каждом районе Пензенской области», — предложил Иван Белозерцев.

Он подчеркнул, что их следует открыть «не ради галочки, а ради того, чтобы они работали, поддерживали многодетных матерей и матерей в принципе».