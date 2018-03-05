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«Школы многодетных мам» предложено открыть во всех районах Пензенской области

10:14 | 05.03.2018 | Общество

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Пенза, 5 марта 2018. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев предложил взять на вооружение проект «Школа многодетных мам Росатома», запущенный в Заречном в минувшую пятницу, 2 марта, и открыть подобные объединения по всей Пензенской области.

«Школы многодетных мам» предложено открыть во всех районах Пензенской области

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Нужно создать такие школы в каждом районе Пензенской области», — сказал он в ходе оперативного совещания в облправительстве в понедельник, 5 марта.

Глава региона добавил, что необходимо оказывать всестороннюю поддержку инициативам, способным улучшить демографическую ситуацию.

«Давайте мы эту работу организуем до 1 мая и создадим такие школы в каждом районе Пензенской области», — предложил Иван Белозерцев.

Он подчеркнул, что их следует открыть «не ради галочки, а ради того, чтобы они работали, поддерживали многодетных матерей и матерей в принципе».
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