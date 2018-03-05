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Сергей Удальцов записал видеообращение к жителям Пензы

19:19 | 05.03.2018 | Общество

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Пенза, 5 марта 2018. PenzaNews. Лидер движения «Левый фронт» Сергей Удальцов записал видеообращение к жителям Пензы с приглашением прийти на согласованный с властями митинг за социальную справедливость, который состоится перед зданием бывшего кинотеатра «Родина» в воскресенье, 11 марта.

Сергей Удальцов записал видеообращение к жителям Пензы

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Я считаю, что сегодня всем нам надо усиливать нашу гражданскую активность, потому что ложь, которая льется со всех телеканалов, со всех телеэкранов, о том, что благосостояние россиян улучшается и жизнь в России налаживается не по дням, а по часам, [...] уже нас всех достала», — сказал Сергей Удальцов под музыку патриотической песни «Священная война», написанной в 1941 году и ставшей своеобразным гимном защиты Отечества.

По его мнению, проблемы, с которыми сталкиваются люди, не решаются.

«В той же Пензе всю зиму происходили прорывы теплосетей, отключения горячего водоснабжения. Вы страдали и мерзли в своих квартирах», — напомнил Сергей Удальцов, обращаясь к пензенцам.

Ситуацию в здравоохранении он назвал чудовищной.

«В Пензенской области закрываются родильные дома, закрываются поликлиники, больницы, при этом власть отчитывается о том, что в сфере здравоохранения у нас полный порядок», — сказал Сергей Удальцов.

Кроме того, он особо обратил внимание на ситуацию с дольщиками, которые вложили деньги в новое жилье, но так и не получили обещанных квартир.

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«Уже несколько месяцев 3 тыс. дольщиков Пензы протестуют, борются за свои права, требуют вернуть им жилье. Однако вопрос не решается, проблема стоит на месте. И таких вопросов десятки, сотни — и в Пензенской области, и по всей России, поэтому молчать дальше нельзя», — отметил Сергей Удальцов.

По его словам, накануне президентских выборов необходимо четко и консолидировано потребовать от власти прекращения антисоциальной политики и наведения порядка в здравоохранении, образовании, ЖКХ, экологии и других сферах.

«11 марта в 11.00 приглашаю вас на Советскую площадь возле кинотеатра «Родина» на митинг за социальную справедливость и достойную жизнь. Я лично приеду из Москвы поддержать вас в вашем справедливом протесте», — пообещал лидер «Левого фронта».

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», митинг в Пензе также планируют посетить координатор общественного движения дольщиков России Игорь Ассанов и журналист Максим Шевченко.
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