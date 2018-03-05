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Мэрия Пензы согласовала митинг дольщиков у «Родины»

17:13 | 05.03.2018 | Общество

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Пенза, 5 марта 2018. PenzaNews. Администрация Пензы согласовала проведение пятого по счету митинга дольщиков около здания бывшего кинотеатра «Родина» 11 марта — ровно за неделю до выборов президента России. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил начальник отдела по профилактике правонарушений и работе с общественными объединениями и религиозными организациями мэрии Олег Викулов.

Мэрия Пензы согласовала митинг дольщиков у «Родины»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Он уточнил, что публичное мероприятие состоится с 14.00 до 15.00, как и просили организаторы, при этом число участников не должно превышать 200 человек.

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Олег Викулов добавил, что 11 марта вблизи «Родины» одно за другим пройдет три мероприятия: в период с 10.00 до 12.00 — митинг за социальную справедливость, на который, как ожидается, приедет лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов, в полдень начнется акция в защиту окружающей среды, а затем на эту же площадку в 14.00 выйдут дольщики.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», первый митинг дольщиков в Пензе состоялся у кинотеатра «Родина» 11 ноября 2017 года. Тогда в нем приняли участие всего несколько десятков человек.

Затем последовали акции в сквере имени Ф.Э. Дзержинского. 24 декабря на митинг вышли более 150 дольщиков, 21 января 2018 года — уже около 300 человек, а 18 февраля — примерно 200.
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