Зоопарк Пензы сделает бесплатным вход для детей с именами, как у братьев-медведей Общество

Пенза, 6 марта 2018. PenzaNews. Пензенский зоопарк объявил о проведении 10 марта акции по случаю предстоящего 5-летия бурых медведей Матвея и Захара, являющихся братьями, в рамках которой мальчики с такими именами смогут в этот день посетить зверинец бесплатно.

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Для этого на кассе необходимо будет предъявить свидетельство о рождении ребенка.

При этом предусмотрено возрастное ограничение — воспользоваться специальными условиями смогут только посетители в возрасте до 14 лет.

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Как сообщается в афише мероприятия на сайте зверинца, в честь дня рождения медведей в зоопарке будет организована праздничная программа, которая начнется ровно в полдень.

В 12.40 состоится показательное кормление животных.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», медвежата появились на свет 14 февраля 2013 года и сразу остались без родительской опеки. Специалисты учреждения выкормили детенышей. В первый месяц им давали козье молоко с добавлением меда, а в трехмесячном возрасте в их рацион были добавлены смеси каш.

При этом представители зоопарка сразу отметили, что характеры братьев сильно отличаются — Матвей с самого детства вел себя увереннее, проявлял самостоятельность и любознательность, а Захар был меньше по размерам и несколько скромнее.