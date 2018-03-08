Координатор движения дольщиков России записал видеообращение к жителям Пензы Общество

Пенза, 8 марта 2018. PenzaNews. Координатор общественного движения дольщиков России Игорь Ассанов записал видеообращение к жителям Пензы с приглашением прийти на согласованный с властями митинг за социальную справедливость, который состоится перед зданием бывшего кинотеатра «Родина» в воскресенье, 11 марта.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Я приеду, чтобы поддержать на нем дольщиков компаний «Пензастрой» и «Декор-Трейд», которые уже с ноября-месяца борются за свои права, но никак не могут получить свои квартиры», — отметил он.

По данным Игоря Ассанова, россияне вложили порядка 4,5 трлн. рублей в долевое строительство.

Читайте также

Сергей Удальцов записал видеообращение к жителям Пензы

«Нас уже, по подсчетам общественного движения дольщиков России, до 2,5 млн. вместе с семьями. Это огромная цифра и это огромная сила. Уважаемые товарищи, друзья, уважаемые дольщики, я призываю вас прийти на этот митинг», — сказал он.

Руководитель общественного движения добавил, что добиться введения в эксплуатацию домов не всегда возможно с помощью обращений в различные инстанции, написания жалоб и петиций.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», митинг за социальную справедливость

состоится в Пензе у бывшего кинотеатра «Родина» 11 марта в 11.00.

Его также планируют посетить лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов и журналист Максим Шевченко.