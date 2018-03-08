Координатор движения дольщиков России записал видеообращение к жителям Пензы

Пенза, 8 марта 2018. PenzaNews. Координатор общественного движения дольщиков России Игорь Ассанов записал видеообращение к жителям Пензы с приглашением прийти на согласованный с властями митинг за социальную справедливость, который состоится перед зданием бывшего кинотеатра «Родина» в воскресенье, 11 марта.
«Нас уже, по подсчетам общественного движения дольщиков России, до 2,5 млн. вместе с семьями. Это огромная цифра и это огромная сила. Уважаемые товарищи, друзья, уважаемые дольщики, я призываю вас прийти на этот митинг», — сказал он.
Руководитель общественного движения добавил, что добиться введения в эксплуатацию домов не всегда возможно с помощью обращений в различные инстанции, написания жалоб и петиций.
Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», митинг за социальную справедливость состоится в Пензе у бывшего кинотеатра «Родина» 11 марта в 11.00.
Его также планируют посетить лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов и журналист Максим Шевченко.
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