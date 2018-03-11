В Пензе митинг за социальную справедливость собрал более 200 человек Общество

Пенза, 11 марта 2018. PenzaNews. Более 200 человек, по подсчетам ИА «PenzaNews», вышли на митинг за социальную справедливость с участием лидера движения «Левый фронт» Сергея Удальцова и координатора общественного движения дольщиков России Игоря Ассанова, состоявшегося в Пензе у здания бывшего кинотеатра «Родина» 11 марта — ровно за неделю до выборов президента РФ.

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Меры безопасности в месте проведения публичного мероприятия были усилены.

Территорию площади перед «Родиной» сотрудники полиции огородили красно-белой сигнальной лентой. Они пропускали за нее участников митинга только после проверки металлоискателями и осмотра содержимого сумок.

Среди собравшихся были люди разных возрастов, в том числе молодежь. Многие пришли с детьми.

В руках митингующие держали флаги КПРФ, комсомола, «Левого фронта» и «Бездомного полка», в который объединились обманутые дольщики, баннеры «Перемен! Требуют наши сердца» и «Другой мир возможен! Левый фронт», а также плакаты с надписями «За национализацию», «Нет платному образованию!» и другими.

Обращаясь к пришедшим на протестное мероприятие, координатор «Левого фронта» в Поволжье Сергей Падалкин отметил, что в городе назрело большое количество социальных проблем. В качестве примера он привел ситуацию на заводе «ЗИФ».

«Сегодня там пустые цеха. Люди до сих пор — вот уже который год — судятся и просят вернуть им их зарплаты. Тревожная ситуация складывается на «Пензенском арматурном заводе», который находится под наблюдением. Бывшие рабочие завода 8 месяцев также сидят без зарплаты и не могут ее получить. Три или четыре месяца находятся без зарплаты рабочие филиала «Московского механического завода [специального оборудования]». И таких проблемных точек очень много», — сказал оппозиционер.

Кроме того, Сергей Падалкин обратил внимание на ситуацию в ЖКХ, в том числе на изношенность сетей и частые отключения тепла в Пензе минувшей зимой, а также на низкие зарплаты в сфере здравоохранения.

«Сотни людей выходят на митинги. Дальше будет хуже, потому что так жить нельзя! Люди устали от этой нищеты, от этого произвола, который творит власть», — сказал он.

В свою очередь координатор общественного движения дольщиков России Игорь Ассанов сообщил, что на некоторых его единомышленников в Московской, Кировской областях и Краснодарском крае оказывают давление.

Вместе с тем, по его словам, дольщикам, права которых оказались нарушены, не следует отступать, а необходимо требовать уголовного преследования виновных лиц.

«Почему сейчас не сидит министр строительства Пензенской области? Сядет один — другой построит дом», — отметил Игорь Ассанов.

Среди тех, кто также выступил на митинге, были гражданский активист, председатель правления ТСЖ «Космос» Игорь Алексеев, дольщик ЖК «На Стрельбищенской» Дмитрий Цветков и первый секретарь сердобского райкома КПРФ Александр Смирнов.

В завершение мероприятия слово взял Сергей Удальцов, которого собравшиеся встретили аплодисментами, скандируя фамилию лидера «Левого фронта».

Он поинтересовался, какую зарплату получают пришедшие к «Родине». В ответ на это прозвучали суммы менее 20 тыс. рублей.

«Вот так сейчас в каждом регионе — я много городов проехал. 15, 13, 18 [тыс. рублей] — это нищета! Это позор», — сказал он, подчеркнув, что в то же время зарплаты чиновников несоизмеримо больше.

Митинг за социальную справедливость продлился около часа.

Как сообщил ИА «PenzaNews» начальник отдела по профилактике правонарушений и работе с общественными объединениями и религиозными организациями администрации Пензы Олег Викулов, наблюдавший за ходом митинга, нарушений во время проведения акции протеста не зафиксировано.