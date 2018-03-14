EN
17:32:44 Среда, 14 марта
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2018

Дело о террористических ячейках в Пензе и Петербурге вызывает тревогу — Валерий Борщев

15:38 | 14.03.2018 | Общество

Печать

Пенза, 14 марта 2018. PenzaNews. Член Правозащитного совета России, председатель правления фонда «Социальное партнерство» Валерий Борщев заявил, что уголовное дело о функционировании террористического сообщества, ячейки которого, по версии следствия, действовали в нескольких городах страны, в том числе в Санкт-Петербурге и Пензе, вызывает у него тревогу.

Дело о террористических ячейках в Пензе и Петербурге вызывает тревогу — Валерий Борщев

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Мне кажется, это очень серьезное дело. Серьезное с точки зрения федеральной, поскольку это вызывает тревогу. Мы привыкли, что дела о терроризме, как правило, вели в отношении мусульман, считая, что они агенты «Исламского государства» [ИГИЛ, в арабском варианте — ДАИШ, деятельность террористической группировки запрещена в России]. А тут обвиняются в терроризме молодые люди, не имеющие отношения к исламу», — сказал правозащитник в беседе с корреспондентом ИА «PenzaNews» в ходе визита в Пензу, куда он прибыл для участия в судебных заседаниях по вопросу продления меры пресечения в отношении фигурантов дела, среди которых Дмитрий Пчелинцев, Василий Куксов, Илья Шакурский, Андрей Чернов и Арман Сагынбаев.

Валерий Борщев добавил, что сомневается в причастности задержанных к той противоправной деятельности, в которой их обвиняют.

«Они анархисты или антифашисты — кто как себя позиционирует. Можно спорить об их увлечениях или о каких-то их пристрастиях, но к терроризму это не имеет никакого отношения. Все это вызывает большие сомнения — само дело, само обвинение», — отметил собеседник агентства.

Читайте также

Правозащитники требуют проверить информацию о пытках фигурантов дела о терроризме в Пензе

Он напомнил, что информация о пытках в отношении фигурантов в Санкт-Петербурге, просочившаяся в СМИ, была подтверждена членами Общественной наблюдательной комиссии (ОНК).

«Сейчас мы знаем, что в Пензе обвиняемые решили сотрудничать со следствием, но от них требуется, и они пишут бумаги о том, что они не имеют претензий к следствию. Это тоже факт. А зачем писать такую бумагу, что они не имеют претензий? Это признак слабости», — сказал Валерий Борщев.

По его словам, он намерен добиваться того, чтобы ход расследования уголовного дела под свой контроль взяли Генпрокуратура и уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
Актуальное
Читайте также
В Пензе вступил в силу приговор по делу о незаконном оформлении земли у «Родины» По факту гибели мужчины при пожаре под Пензой организована проверка
В Пензе изъято около 400 тыс. пачек сигарет с признаками подделки В Беково вынесен приговор мужчине, 16 раз ударившему знакомого молотком по голове
Пензенская епархия объявила фотоконкурс «Я выбираю жизнь» На семинаре в Пензе обсудили вопросы биологической безопасности
Все новости
В России и за рубежом

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама