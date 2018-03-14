Дело о террористических ячейках в Пензе и Петербурге вызывает тревогу — Валерий Борщев Общество

Пенза, 14 марта 2018. PenzaNews. Член Правозащитного совета России, председатель правления фонда «Социальное партнерство» Валерий Борщев заявил, что уголовное дело о функционировании террористического сообщества, ячейки которого, по версии следствия, действовали в нескольких городах страны, в том числе в Санкт-Петербурге и Пензе, вызывает у него тревогу.

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«Мне кажется, это очень серьезное дело. Серьезное с точки зрения федеральной, поскольку это вызывает тревогу. Мы привыкли, что дела о терроризме, как правило, вели в отношении мусульман, считая, что они агенты «Исламского государства» [ИГИЛ, в арабском варианте — ДАИШ, деятельность террористической группировки запрещена в России]. А тут обвиняются в терроризме молодые люди, не имеющие отношения к исламу», — сказал правозащитник в беседе с корреспондентом ИА «PenzaNews» в ходе визита в Пензу, куда он прибыл для участия в судебных заседаниях по вопросу продления меры пресечения в отношении фигурантов дела, среди которых Дмитрий Пчелинцев, Василий Куксов, Илья Шакурский, Андрей Чернов и Арман Сагынбаев.

Валерий Борщев добавил, что сомневается в причастности задержанных к той противоправной деятельности, в которой их обвиняют.

«Они анархисты или антифашисты — кто как себя позиционирует. Можно спорить об их увлечениях или о каких-то их пристрастиях, но к терроризму это не имеет никакого отношения. Все это вызывает большие сомнения — само дело, само обвинение», — отметил собеседник агентства.

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Он напомнил, что информация о пытках в отношении фигурантов в Санкт-Петербурге, просочившаяся в СМИ, была подтверждена членами Общественной наблюдательной комиссии (ОНК).

«Сейчас мы знаем, что в Пензе обвиняемые решили сотрудничать со следствием, но от них требуется, и они пишут бумаги о том, что они не имеют претензий к следствию. Это тоже факт. А зачем писать такую бумагу, что они не имеют претензий? Это признак слабости», — сказал Валерий Борщев.

По его словам, он намерен добиваться того, чтобы ход расследования уголовного дела под свой контроль взяли Генпрокуратура и уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.