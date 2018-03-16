В Пензе дольщик вышел на пикет перед матчем с участием губернатора и столичных звезд Общество

Пенза, 16 марта 2018. PenzaNews. Дольщик ЖК «На Стрельбищенской» Дмитрий Цветков вышел на одиночный пикет к спортивно-зрелищному комплексу «Дизель-Арена» в Пензе перед хоккейным матчем с участием губернатора Ивана Белозерцева и столичных звезд в пятницу, 16 марта.

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Мужчина разместился у входа, который назван в честь заслуженного тренера Юрия Моисеева.

В руках Дмитрий Цветков держал флаг так называемого «Бездомного полка», в который объединились обманутые дольщики компании «Пензастрой».

На себя он повесил две таблички. Надпись на одной из них гласила «Белозерцев в хоккей играет, а дольщики где жить не знают», на другой — «Хоккеист» Белозерцев, начни работать, а не играть!»

По словам Дмитрия Цветкова, основная цель данной акции — обратить внимание власти на проблему людей, которые вложили деньги в новое жилье, но так и не получили обещанных квартир.

«Хотим разрешения нашей ситуации, которая длится уже два года. Дома сейчас не строятся, и никаких сдвигов за последние полгода нет», — сказал он в беседе с корреспондентом ИА «PenzaNews».

Дмитрий Цветков добавил, что дольщики пытались записаться к губернатору Ивану Белозерцеву на прием, чтобы задать ему ряд вопросов, в том числе о компенсации расходов на аренду жилья малоимущим семьям, о чем говорил полпред президента России в ПФО Михаил Бабич в ходе визита в Пензу 1 февраля, однако сделать это им не удалось.

На вопрос о том, сколько по времени продлится одиночный пикет, дольщик ответил неопределенно.

«Может, час, может, два. Губернатора хотелось бы встретить», — пояснил он.

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Спустя некоторое время Иван Белозерцев на служебной машине подъехал к «Дизель-Арене».

Когда он направился ко входу в здание, молодые люди, следившие за безопасностью на прилегающей территории, фактически загородили собой дольщика. В итоге встреча с главой региона до начала игры не состоялась.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», матч, организованный в спортивно-зрелищном комплексе «Дизель-Арена» в Пензе 16 марта, посвящен 70-летию пензенского хоккея.

Он объединил представителей власти, артистов театра и кино, музыкантов, спортсменов и тренеров в составе команд «Putin Team» и «КомАр». В числе гостей региона — Марат Башаров, Павел Трубинер, Сергей Кристовский, Кирилл Андреев, Александр и Владимир Голиковы.