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В Пензе суд признал законным постановление Ространснадзора о штрафе в 100 тыс. рублей

11:39 | 17.03.2018 | Общество

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Пенза, 17 марта 2018. PenzaNews. Арбитражный суд Пензенской области признал законным постановление Нижне-Волжского межрегионального управления Ространснадзора, которым производитель дорожно-строительных материалов «Биянковский щебеночный завод» оштрафован на 100 тыс. рублей за недостоверное декларирование соответствия продукции.

В Пензе суд признал законным постановление Ространснадзора о штрафе в 100 тыс. рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Управление затребовало у поставщика ООО «Специализированное дорожно-механизированное предприятие-5» копии деклараций о соответствии и сертификатов соответствия на дорожно-строительные материалы и изделия для строительства, реконструкции, капитального ремонта и эксплуатации автомобильных дорог федерального значения», — сообщили ИА «PenzaNews» в Нижне-Волжском межрегиональном управлении государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта.

В ведомстве отметили, что в ходе проверки представленных документов были вскрыты нарушения, допущенные поставщиком.

«Оказалось, что материалы исследованы в лабораториях, не включенных в единый национальный реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий таможенного союза и не имеющих нужной аккредитации», — пояснили в Ространснадзоре.
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