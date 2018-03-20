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«Термодом» предложил дольщикам квартиры в «Спутнике» — мэрия Пензы

21:26 | 20.03.2018 | Общество

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Пенза, 20 марта 2018. PenzaNews. Производственно-коммерческая фирма «Термодом» предложила дольщикам ЖК «Райки», расположенного на улице Пушкина в Пензе, вариант с заключением договора уступки прав требования, предполагающего замену квартиры в недостроенном доме на равную по площади в одном из уже сданных на территории города «Спутник». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Пензы, комментируя итоги встречи чиновников, представителей холдинга во главе с гендиректором Рафиком Ибрагимовым и участников долевого строительства.

«Термодом» предложил дольщикам квартиры в «Спутнике» — мэрия Пензы

Фото: Penza-gorod.ru

«Обсуждались земельные участки, предложенные муниципалитетом в качестве потенциальных для дальнейшей реализации собственных проектов застройщика взамен за завершение строительства данного жилого комплекса. Так, руководство компании сообщило о своей заинтересованности в участках на пересечении улиц Рахманинова и Глазунова, а также в микрорайоне Терновка», — пояснили в городской администрации.

В пресс-службе добавили, что в результате была достигнута договоренность о проведении повторной встречи в ближайшее время.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в августе 2017 года был принят закон «О мерах государственной поддержки граждан, пострадавших от действий (бездействия) застройщиков, привлекавших денежные средства граждан на строительство (создание) многоквартирных домов на территории Пензенской области».

В нем введено понятие «новый застройщик», которое обозначает юридическое лицо, принявшее на себя обязательства по завершению строительства проблемного объекта в рамках реализации масштабного инвестпроекта, предусматривающего обеспечение жилыми помещениями пострадавших участников долевого строительства.

При этом предусматривается заключение соглашения между дольщиками либо созданным ими жилищно-строительным (ЖСК) или иным кооперативом, а также застройщиком и новым застройщиком.

В рамках реализации масштабного инвестпроекта новому застройщику предоставляются земельные участки, находящиеся в государственной собственности Пензенской области, муниципальной собственности, или те, госсобственность на которые не разграничена. Кроме того, в целях повышения их инвестиционной привлекательности в бюджете региона могут предусматриваться субсидии для строительства инженерных коммуникаций к участкам массовой жилищной застройки.
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