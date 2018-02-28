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В Пензенской области предлагается изменить закон о поддержке обманутых дольщиков

09:01 | 28.02.2018 | Общество

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Пенза, 28 февраля 2018. PenzaNews. Изменения планируется внести в региональный закон «О мерах государственной поддержки граждан, пострадавших от действий (бездействия) застройщиков, привлекавших денежные средства граждан на строительство (создание) многоквартирных домов на территории Пензенской области», который был принят 25 августа 2017 года. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

В Пензенской области предлагается изменить закон о поддержке обманутых дольщиков

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Если наши предложения не будут противоречить федеральному законодательству, то планируется возмещать затраты строительным компаниям не только путем предложения земельных участков, но и посредством финансирования», — сказал он в ходе координационного совещания по обеспечению правопорядка в регионе, состоявшегося в облправительстве в минувший вторник, 27 февраля.

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Иван Белозерцев добавил, что для этого власти будут искать резервы финансовых средств.

«Это могут быть деньги, которые заложены в бюджете на строительство инженерных коммуникаций к участкам застройщиков», — уточнил он.

Как сообщает пресс-служба облправительства, по состоянию на 26 февраля 2018 года приостановлено возведение шести многоквартирных домов, по которым заключено 1 тыс. 476 договоров долевого участия.

Подготовлен пакет документов, необходимый для оформления объектов незавершенного строительства.
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