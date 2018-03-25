Власти Пензы бессильны против брошенных у обочин грузовиков Общество

Пенза, 25 марта 2018. PenzaNews. Заметных сдвигов в решении в Пензе проблемы брошенных у обочин грузовых автомобилей, которые зимой мешают убирать снег, а летом осуществлять ремонт, не наблюдается.

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Одним из ярких примеров является ситуация на улица Глазунова.

Ровно три недели назад, 4 марта, пресс-служба администрации Пензы распространила информацию о том, что в ходе объезда города мэр Виктор Кувайцев лично оценил обстановку на месте.

Фото: Penza-gorod.ru

Он выразил недовольство тем фактом, что заваленная снегом фура «Volvo» мешает работе специализированной техники, и поручил начальнику управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Пензы Алексею Михайлову выяснить личность владельца и убедить его убрать транспорт на стоянку.

Однако ситуация не изменилась — спустя примерно неделю машина находилась там же, где и раньше. При этом спецтехника производила уборку снега только по центру дороги, в результате чего проезжая часть оказалась сужена практически вдвое.

10 марта Виктор Кувайцев поручил проинспектировать дороги на предмет несанкционированной парковки большегрузного транспорта.

В объезде приняли участие вице-мэр Юрий Ильин, начальник управления ЖКХ Пензы Андрей Гришин, глава управления по делам ГО и ЧС Алексей Михайлов, и.о. директора городского департамента ЖКХ Валерий Яцко, руководитель МУП «Пензадормост» Юрий Парастаев и сотрудники ГИБДД.

Они убедились, что на некоторых улицах, прилегающих к проспектам Строителей и Победы, проблему брошенных у обочин фур решить не удалось. По телефону чиновники связались с владельцами и рекомендовали им переставить транспорт в отведенные для этого места.

Фото: Penza-gorod.ru

Кроме того, по сообщению пресс-службы мэрии, тогда же было принято решение установить специальные дорожные знаки на улицах Тернопольской и Глазунова, запрещающие стоянку автомобилей. При этом конкретные сроки названы не были.

По прошествии двух недель обещанные знаки на улице Глазунова так и не появились.

Между тем пришедшее в Пензу потепление с каждым днем приближает тот момент, когда снег, который за зиму не смогли убрать с дороги коммунальные службы, попросту растает.

Не исключено, что после этого и большегрузная машина покинет место длительной стоянки.