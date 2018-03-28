Стало известно, кого предлагается включить в общественный совет при пензенском Заксобрании Общество

Пенза, 28 марта 2018. PenzaNews. Пятнадцать человек предлагается включить в общественный совет при Законодательном собрании Пензенской области шестого созыва, состав которого будет утвержден в ходе 7-й очередной сессии в предстоящую пятницу, 30 марта.

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Четверо из них уже ведут деятельность в рамках совещательного органа — со времен регионального парламента пятого созыва.

Это председатель нынешнего совета, советник генерального директора АО «Сельская здравница» Светлана Пинишина, руководитель реготделения «Союза пенсионеров России» Екатерина Баннова, член правления общественной организации «Центр жилищного самоуправления» Мария Горбачева и председатель правления региональной общественной организации помощи семьям военнослужащих «Солдатская мать» Людмила Пляцева.

Кроме того, в состав совета планируется включить исполнительного директора объединения работодателей «Ассоциация промышленников Пензенской области» Александра Акимова, президента общественной организации «Пензенское областное объединение родителей детей-инвалидов» Ольгу Гаевскую и главу НП «Союз пензенских строителей» Александра Еремкина, который в предыдущем созыве Заксобрания занимал пост вице-спикера.

Как ожидается, также в него войдут заведующий региональным сосудистым центром, врач-нейрохирург областной больницы имени Н.Н. Бурденко, сопредседатель реготделения ОНФ Михаил Краснов, глава правления ТСЖ «Ладога» Павел Кузнецов, бывший депутат Госдумы России Юрий Лыжин и руководитель пензенского отделения ДОСААФ Михаил Носачев.

Помимо этого, в совет предлагается включить гендиректора ООО «Барс-Пенза» Владислава Осипова, советника гендиректора производственного объединения «Старт» Александра Сорокина, заместителя председателя областной федерации тенниса Александра Талышева и специалиста по связям с общественностью ООО «Дионис» Юлию Толубанову.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», общественный совет при Законодательном собрании Пензенской области формируется на срок полномочий регионального парламента и состоит из 15 членов.

Правом выдвижения кандидатов в его состав обладают общественные объединения и иные негосударственные некоммерческие организации, осуществляющие свою деятельность на территории Пензенской области.

В консультативно-совещательный орган не могут входить государственные и муниципальные служащие.

Персональный состав совета утверждается постановлением Законодательного собрания, принимаемым большинством голосов депутатов.

