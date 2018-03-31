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Мэр Пензы предложил перенести остановку на улице Чаадаева до реконструкции дороги

09:07 | 31.03.2018 | Общество

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Пенза, 31 марта 2018. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев предложил еще до начала масштабной реконструкции рассмотреть возможность переноса остановки «Завод ЖБИ» на стороне дороги на улице Чаадаева по направлению в центр города в такое место, где не скапливается вода.

Мэр Пензы предложил перенести остановку на улице Чаадаева до реконструкции дороги

Фото: Penza-gorod.ru

«В настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация на реконструкцию дороги по улице Чаадаева. На следующий год планируем включить ее в ремонт. По принципу улицы Антонова здесь будет комплексное благоустройство — новое асфальтовое покрытие, устройство локальных очистных сооружений, современное освещение, тротуары, зеленая зона. Но пока мы занимаемся данным проектом, нужно сейчас обезопасить пешеходов, пассажиров и водителей», — отметил он в ходе объезда города утром в субботу, 31 марта.

Оценив обстановку в микрорайоне Шуист, мэр констатировал, что, несмотря на принятые МУП «Пензадормост» меры, на некоторых участках проезжей части остаются лужи.

Осмотрев проезд между магазином «Два гуся» и стадионом «Спартак» Виктор Кувайцев поручил привести объект в порядок с помощью грейдера и найти варианты отвода воды, сообщает пресс-служба мэрии.
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