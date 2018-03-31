Мэр Пензы предложил перенести остановку на улице Чаадаева до реконструкции дороги Общество

Пенза, 31 марта 2018. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев предложил еще до начала масштабной реконструкции рассмотреть возможность переноса остановки «Завод ЖБИ» на стороне дороги на улице Чаадаева по направлению в центр города в такое место, где не скапливается вода.

Фото: Penza-gorod.ru

«В настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация на реконструкцию дороги по улице Чаадаева. На следующий год планируем включить ее в ремонт. По принципу улицы Антонова здесь будет комплексное благоустройство — новое асфальтовое покрытие, устройство локальных очистных сооружений, современное освещение, тротуары, зеленая зона. Но пока мы занимаемся данным проектом, нужно сейчас обезопасить пешеходов, пассажиров и водителей», — отметил он в ходе объезда города утром в субботу, 31 марта.

Оценив обстановку в микрорайоне Шуист, мэр констатировал, что, несмотря на принятые МУП «Пензадормост» меры, на некоторых участках проезжей части остаются лужи.

Осмотрев проезд между магазином «Два гуся» и стадионом «Спартак» Виктор Кувайцев поручил привести объект в порядок с помощью грейдера и найти варианты отвода воды, сообщает пресс-служба мэрии.