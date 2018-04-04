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Коммунальные службы освободили путь для брошенного на улице Глазунова грузовика

12:25 | 04.04.2018 | Общество

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Пенза, 4 апреля 2018. PenzaNews. Специалисты коммунальных служб Пензы фактически освободили из снежного плена брошенный на улице Глазунова бортовой длинномер «Volvo», который стоит там на протяжении длительного времени, а городские власти с этим ничего не могут поделать.

Коммунальные службы освободили путь для брошенного на улице Глазунова грузовика

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В начале недели, когда снег начал активно таять, коммунальщики с помощью трактора едва ли не с ювелирной точностью сначала срезали значительный слой снега и наледи по всей длине грузовика.

Затем ту же самую операцию они повторили около кабины.

Утром в среду, 4 апреля, специалисты, ответственные за чистоту дорог в городе, собрали около многотонной машины весь мусор, накопившийся за зиму.

В настоящее время владельцу длинномера ничего не мешает убрать с проезжей части транспортное средство, которое по-прежнему создает сложности коммунальщикам, пытающимся привести дорогу в надлежащее состояние.

Неподалеку от грузовика, как и прежде, находится легковой автомобиль, который также мешает очистке улицы с достаточно интенсивным движением в часы пик.

Его собственнику, вероятно, придется самому откапывать иномарку или дожидаться, когда снег окончательно растает.

Какого-либо интереса к этой машине, в отличие от грузовика, на фоне которого ровно месяц назад фотографировался мэр Пензы Виктор Кувайцев, коммунальщики не проявили.
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