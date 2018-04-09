Три этажа дома на улице Антонова в Пензе намечено отдать под маневренный фонд Общество

Пенза, 9 апреля 2018. PenzaNews. Четвертый, пятый и шестой этажи дома №14 на улице Антонова в Пензе, которые относятся к общежитию колледжа информационных и промышленных технологий, планируется перепрофилировать под маневренный фонд. Об этом сообщил председатель областного правительства Николай Симонов.

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«Условия лучше, чем были на Ударной, 35, и Кулибина, 10», — сказал он губернатору Ивану Белозерцеву в ходе посещения здания в понедельник, 9 апреля.

В свою очередь директор IT-колледжа Александр Фетисов пояснил, что студенты в этом доме не живут, поэтому свободно 24 помещения общей площадью 710 кв. метров.

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По его словам, остальные помещения — около 70% — находятся в частной собственности.

Иван Белозерцев поручил создать рабочую группу, которая оценит состояние всех пустующих помещений.

Он также отметил, что при необходимости нужно провести косметический ремонт.

Мнения чиновников относительно судьбы расположенного на первом этаже здания помещения бывшего спортзала разделились. Так, зампред облправительства Олег Ягов предложил разместить в нем подростковый клуб, а министр образования региона Александр Воронков — ясельную группу детского сада.