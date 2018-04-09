EN
17:30:31 Понедельник, 9 апреля
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Три этажа дома на улице Антонова в Пензе намечено отдать под маневренный фонд

15:42 | 09.04.2018 | Общество

Печать

Пенза, 9 апреля 2018. PenzaNews. Четвертый, пятый и шестой этажи дома №14 на улице Антонова в Пензе, которые относятся к общежитию колледжа информационных и промышленных технологий, планируется перепрофилировать под маневренный фонд. Об этом сообщил председатель областного правительства Николай Симонов.

Три этажа дома на улице Антонова в Пензе намечено отдать под маневренный фонд

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Условия лучше, чем были на Ударной, 35, и Кулибина, 10», — сказал он губернатору Ивану Белозерцеву в ходе посещения здания в понедельник, 9 апреля.

В свою очередь директор IT-колледжа Александр Фетисов пояснил, что студенты в этом доме не живут, поэтому свободно 24 помещения общей площадью 710 кв. метров.

Читайте также

В Пензе жильцам разрушающегося дома объяснили, какие у них есть варианты

По его словам, остальные помещения — около 70% — находятся в частной собственности.

Иван Белозерцев поручил создать рабочую группу, которая оценит состояние всех пустующих помещений.

Он также отметил, что при необходимости нужно провести косметический ремонт.

Мнения чиновников относительно судьбы расположенного на первом этаже здания помещения бывшего спортзала разделились. Так, зампред облправительства Олег Ягов предложил разместить в нем подростковый клуб, а министр образования региона Александр Воронков — ясельную группу детского сада.
Актуальное
Загрузка...
Читайте также
«Сурский гидроузел» работает в режиме срезки пика паводка В Пензе интересующегося криптовалютой мужчину обманули на 100 тыс. рублей
В Пензе ветераны просят вернуть парку «Олимпийский» название «Комсомольский» «Дамате» заинтересована во внедрении инновационных технологий — Станислав Варич
В Наровчатском районе прорвало плотину Иван Белозерцев предложил закладывать в бюджете деньги на арт-объекты
Все новости
В России и за рубежом

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама