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В Пензе жильцам разрушающегося дома объяснили, какие у них есть варианты

13:40 | 04.04.2018 | ЖКХ

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Пенза, 4 апреля 2018. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев лично обозначил жильцам аварийного многоквартирного дома №10 на улице Кулибина возможные варианты переселения из представляющего опасность здания в связи с введением режима чрезвычайной ситуации.

В Пензе жильцам разрушающегося дома объяснили, какие у них есть варианты

Фото: Penza-gorod.ru

Он пояснил, что люди, которые ранее уже подали заявления на переселение в маневренный фонд, должны переехать сегодня же.

По словам главы городской администрации, остальные также могут подать заявку, а пока — в качестве временной меры — заселиться в санаторий имени В.В. Володарского, где каждая семья будет размещена в отдельные комнаты.

«По закону мы имеем право, чтобы вы там проживали и все расходы покрывал [городской] бюджет до того момента, когда будут готовы жилые помещения для вашего расселения», — сказал Виктор Кувайцев в ходе встречи с жителями, состоявшейся в актовом зале школы №18 в среду, 4 апреля.

Он сообщил, что совместно с региональной властью прорабатывается вопрос о предоставления жилья людям — на областном уровне идет подбор помещений из собственности субъекта РФ, которые в перспективе можно использовать в качестве маневренного фонда.

«Несмотря на то, что возможности городского бюджета практически исчерпаны в связи с переселением дома №35 по улице Ударной, мы делаем ревизию каждого помещения в нашем маневренном фонде для того, чтобы определиться, какое количество мы можем дополнительно найти», — пояснил мэр.

Виктор Кувайцев добавил, что если муниципалитет найдет возможность выплатить федеральную долю за квартиры в микрорайоне Заря, построенные по программе переселения, то это может стать еще одним вариантом для размещения людей с улицы Кулибина.

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По его словам, эти помещения остались свободными, так как некоторые участники программы не переехали, а воспользовались выкупом за квартиры, которые на данный момент готовы к заселению.

Также в ходе встречи обсуждались вопросы охраны имущества в доме на улице Кулибина, доступ куда ограничен, приостановки подачи коммунальных ресурсов, подбора помещений для хранения ценных вещей, обучения школьников, а также выделения транспорта для тех, кто после переселения будет вынужден издалека добираться в Заводской район на работу.

«Мы будем помогать вам на каждом шагу», — подчеркнул Виктор Кувайцев.

Как сообщает пресс-служба мэрии, после окончания встречи инициативные группы жильцов аварийного дома отправились осматривать номера санатория.
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