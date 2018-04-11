S7 откроет дополнительный рейс «Пенза — Москва» Общество

Пенза, 11 апреля 2018. PenzaNews. S7 Airlines (ПАО «Авиакомпания Сибирь») с 1 июня запустит дополнительный рейс между Пензой и московским аэропортом Домодедово.

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Как сообщает пресс-служба регионального Минпрома, это обусловлено большим спросом среди жителей и гостей региона, а также ожидаемым дефицитом мест в летний период.

Полеты будут осуществляться на воздушных судах Embraer E-170. Вместимость салона составляет 70–80 человек.

Согласно расписанию, размещенному на сайте аэропорта, с 1 июня по 25 октября из Пензы самолет будет отправляться с понедельника по субботу в 6.05, а прибывать в столицу в 7.35.

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Из Домодедово в Пензу дополнительный рейс будет летать ежедневно, кроме субботы, с 31 мая по 24 октября. Отправление назначено на 22.15, а прибытие — на 23.40.

Таким образом, по данному маршруту будет действовать три авиарейса — два ежедневных, которые обслуживают компании S7 и «РусЛайн», и дополнительный шесть раз в неделю.

При этом «Саратовские авиалинии» отменили рейсы до Москвы в период летней навигации 2018 года.

Как сообщил ИА «PenzaNews» директор пензенского аэропорта Юрий Осколков, по данным на среду, 11 апреля, информации об отмене рейсов этой авиакомпании на юг пока не поступало.