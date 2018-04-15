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В Пензе УМВД выйдет с инициативой помещения машин таксистов-нелегалов на штрафстоянку

10:34 | 15.04.2018 | Общество

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Пенза, 15 апреля 2018. PenzaNews. Управление МВД России по Пензенской области планирует выйти с инициативой в Законодательное собрание региона о внесении изменений в законодательство, в соответствии с которыми при выявлении фактов нелегальной перевозки пассажиров у нарушителей на время разбирательства будут изымать транспортные средства и помещать их на штрафстоянку.
Об этом сообщил и.о. начальника управления МВД России по региону полковник полиции Вадим Ковтун.

В Пензе УМВД выйдет с инициативой помещения машин таксистов-нелегалов на штрафстоянку

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В ходе приема граждан в Шемышейском районе к нему обратился гендиректор «Шемышейского АТП» Василий Раваев, который проинформировал Вадима Ковтуна о том, что на территории района действуют нелегальные таксисты, которые забирают часть клиентов у легальных перевозчиков.

Руководитель местного автотранспортного предприятия отметил, что его организация исправно платит налоги, в то время как таксисты, работающие незаконно, от этого уклоняются.

По мнению Василия Раваева, нелегальные перевозчики оказывают услуги ненадлежащего качества и не обеспечивают безопасность пассажиров на необходимом уровне.

Вадим Ковтун пояснил, что помещение автомобилей таксистов-нарушителей на штрафстоянку может оказаться более действенной мерой, чем штраф в незначительном размере, который им грозит в данный момент.

Он также отметил, что в Пензенской области сотрудники полиции регулярно проводят профилактические операции, направленные на выявление нелегальных перевозчиков и пресечение их деятельности, сообщает пресс-служба управления МВД России по региону.

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