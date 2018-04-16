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В центре Пензы 28 и 29 апреля пройдет ярмарка для дачников

11:46 | 16.04.2018 | Общество

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Пенза, 16 апреля 2018. PenzaNews. Ярмарка продукции для дачников будет организована на площади имени В.И. Ленина в Пензе 28 и 29 апреля. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Пензенской области – министр сельского хозяйства региона Андрей Бурлаков.

В центре Пензы 28 и 29 апреля пройдет ярмарка для дачников

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Сейчас уже заявились порядка 120 участников», — сказал он в ходе совещания с участием глав администраций городских округов и муниципальных районов, состоявшегося в правительстве Пензенской области в режиме видеоконференции в понедельник, 16 апреля.

Андрей Бурлаков пояснил, что в основном свою продукцию предложат представители районов Пензенской области, однако ожидаются и производители из других регионов, в частности, Тамбовской, Ульяновской, Самарской и Московской областей.

Предполагается, что на ярмарке можно будет приобрести рассаду, теплицы и садовый инструмент.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», дачный сезон стартует в Пензе в предстоящую субботу, 21 апреля. Перевозка пассажиров будет осуществляться по 21 маршруту.

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