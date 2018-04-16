В Пензе определены перевозчики на дачных маршрутах Общество

Пенза, 16 апреля 2018. PenzaNews. Три юридических лица обеспечат перевозку пассажиров по дачным маршрутам в Пензе. Об этом сообщил мэр Виктор Кувайцев.

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«На прошлой неделе прошли аукционные процедуры, и мы уже 12–13 апреля заключили договора с тремя юридическими лицами по перевозке граждан на дачные участки», — сказал он в ходе совещания с участием глав администраций городских округов и муниципальных районов, состоявшегося в правительстве Пензенской области в режиме видеоконференции в понедельник, 16 апреля.

Виктор Кувайцев напомнил, что всего будет действовать 21 маршрут, а еще один — №40, соединяющий магазин «Океан» и поселок Зиф — с сегодняшнего дня стал регулярным.

«Будет работать 32 единицы автобусов большой вместимости. С 21 апреля они будут работать в трехдневном режиме: это среда, суббота и воскресенье. С 1 июня добавится пятница», — пояснил глава администрации Пензы.

Он добавил, что стоимость проезда при оплате электронной транспортной картой останется на прежнем уровне.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», при оплате наличными проезд в дачных автобусах в Пензе этой весной подорожает.

Стоимость билета составит для первого пояса (до 15 км) составит 63 рубля, два второго (15–20 км) — 95 рублей, для третьего (20–25 км) — 115 рублей, для четвертого (25–45 км) — 161 рубль. В прошлом году одна поездка обходилась дешевле: для 0 пояса (до 6 км) — в 27 рублей, для остальных — в 60, 90, 109 и 153 рубля соответственно.