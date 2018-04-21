Иван Белозерцев считает, что в Пензе нужно установить светодиодные «зебры» Общество

Пенза, 21 апреля 2018. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев поручил проработать вопрос установки светодиодных пешеходных переходов в Пензе.

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Глава региона пояснил, что использование светящейся плитки будет привлекать дополнительное внимание водителей и пешеходов, а значит повысит уровень обеспечения безопасности людей.

Он также в очередной раз призвал активизировать работу по вечернему оформлению города.

«Делаем пока недостаточно, во многих случаях разрозненно. Подсветка может быть разных цветов, но она должна вписываться в общую концепцию, гармонично сочетаться с освещением соседних объектов», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба правительства Пензенской области.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», единственный на данный момент плоский светодиодный светофор был установлен в Пензе в начале июля 2017 года в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».

Он призван обратить внимание на дорожную обстановку тех жителей, которые идут, опустив голову, например, уткнувшись в телефон.

Первая поломка устройства произошла примерно через месяц — одна из двух полос перестала показывать разрешающий сигнал. Спустя некоторое время светофор починили.