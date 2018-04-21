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В Пензе рассматривается возможность пополнения музея военной техники под открытым небом

14:54 | 21.04.2018 | Общество

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Пенза, 21 апреля 2018. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев предложил в случае необходимости обратиться в Министерство обороны РФ для пополнения числа экспонатов музея военной техники под открытым небом в сквере «Пионерский» в Пензе.

В Пензе рассматривается возможность пополнения музея военной техники под открытым небом

Фото: Pnzreg.ru

Мэр Виктор Кувайцев сообщил ему, что предложено несколько изменить расположение техники, однако глава региона отверг эту идею.

«Пусть все остается на местах. Люди уже привыкли посещать этот музей под открытым небом, он пользуется популярностью у подрастающего поколения», — отметил Иван Белозерцев.

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Виктор Кувайцев добавил, что также намечено развернуть в другом направлении композицию «Журавли».

В ходе посещения места, куда стелу «Слава героям» планируется перенести с Соборной площади, председатель городского совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, участник Сталинградской битвы и битвы на Курско-Орловской дуге Владимир Керханаджев вновь высказался в пользу этого предложения.

Он выразил уверенность в том, что рядом с монументом воинской и трудовой славы пензенцев и вечным огнем данный объект займет достойное место, сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.

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