Очевидец запечатлел, как мусор с набережной в центре Пензы сметают в реку Общество

Пенза, 3 мая 2018. PenzaNews. Пользователь социальной сети «ВКонтакте» Николай Потапов разместил видео продолжительностью около половины минуты, на котором запечатлено, как мужчина сметает мусор с реконструируемой в центре Пензы набережной прямо в реку Суру.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

При этом поблизости от него стоит строительная тачка, в которую можно было собрать его и вывезти. Однако рабочий предпочел более простой путь.

«Жаль не снял момент, когда он лопатой сбрасывал мусор в реку», — написал интернет-пользователь в комментарии к видео.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», активные работы по реконструкции набережной реки Суры в Пензе начались в 2017 году.

В 2018-м объект победил в рейтинговом голосовании по определению общественной территории для благоустройства. Благодаря этому работы будут продолжены с привлечением средств федерального бюджета.

В начале апреля губернатор Иван Белозерцев анонсировал скорое начало работ по очистке русла реки Суры. Ранее он предлагал организовать речное движение от «Ростка» до города «Спутник» и соорудить пристани по пути следования.