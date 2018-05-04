Более 20 пензенцев пострадали от укусов клещей менее чем за месяц Общество

Пенза, 4 мая 2018. PenzaNews. 23 человека обратились в Пензенской области за медицинской помощью после нападения клещей в период с 11 апреля, когда был зафиксирован первый в 2018 году подобный случай. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.

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В ведомстве уточнили, что семеро из них младше 14 лет.

«По данным на 3 мая, исследовано 24 клеща, снятых с людей. В двух из них обнаружены возбудители иксодового клещевого боррелиоза (ИКБ). С января по март 2018 года было диагностировано четыре случая заболевания ИКБ — у одного жителя Пензенского района и у троих пензенцев. Заражение произошло еще в 2017 году», — пояснили в пресс-службе.

В Роспотребнадзоре добавили, что запланированы акарицидные обработки мест массового отдыха, при этом особое внимание будет уделено территориям детских оздоровительных учреждений при подготовке к их открытию.

«В 2018 году планируется провести противоклещевые обработки на площади 110 га, в том числе на 74 га в детских лагерях», — пояснили в Роспотребнадзоре.