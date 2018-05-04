EN
17:34:53 Пятница, 4 мая
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Более 20 пензенцев пострадали от укусов клещей менее чем за месяц

10:33 | 04.05.2018 | Общество

Печать

Пенза, 4 мая 2018. PenzaNews. 23 человека обратились в Пензенской области за медицинской помощью после нападения клещей в период с 11 апреля, когда был зафиксирован первый в 2018 году подобный случай. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.

Более 20 пензенцев пострадали от укусов клещей менее чем за месяц

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В ведомстве уточнили, что семеро из них младше 14 лет.

«По данным на 3 мая, исследовано 24 клеща, снятых с людей. В двух из них обнаружены возбудители иксодового клещевого боррелиоза (ИКБ). С января по март 2018 года было диагностировано четыре случая заболевания ИКБ — у одного жителя Пензенского района и у троих пензенцев. Заражение произошло еще в 2017 году», — пояснили в пресс-службе.

В Роспотребнадзоре добавили, что запланированы акарицидные обработки мест массового отдыха, при этом особое внимание будет уделено территориям детских оздоровительных учреждений при подготовке к их открытию.

«В 2018 году планируется провести противоклещевые обработки на площади 110 га, в том числе на 74 га в детских лагерях», — пояснили в Роспотребнадзоре.

Загрузка...
Читайте также
В Пензе восстановили картину гибели мужчины, упавшего с 6 этажа В Пензенской области впервые за несколько лет зарегистрированы случаи заболевания корью
В Пензе бывший замначальника ИК №4 предстанет перед судом за взятку Участники веломарафона «Во имя Победы» проедут более 150 км по Пензенской области
Вблизи школы №30 в Пензе посадили яблоневый сад Дмитрий Оникиенко назначен прокурором Пензенского района
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама