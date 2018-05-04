Вынесен приговор по делу о кражах шуб в Пензе и других городах Общество

Чебоксары, 4 мая 2018. PenzaNews. Семь человек — организатор и участники преступного сообщества — осуждены за серию краж меховых изделий на сумму около 25 млн. рублей в Смоленске, Волгограде, Пензе, Самаре и Чебоксарах, совершенных с 2013 по 2016 годы.

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«Установлено, что в 2013 году 34-летний житель Азербайджана, находясь в местах лишения свободы, создал из числа как своих знакомых, так и других лиц устойчивое преступное сообщество с целью неоднократного хищения меховых изделий из павильонов предпринимателей, расположенных на рынках и в торговых центрах. Участники были разделены на функционально обособленные группы, каждая из которых отвечала за конкретные стадии преступлений», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

В надзорном ведомстве пояснили, что некоторые из них подыскивали подходящие места для краж, другие — исполнителей преступлений, а также обеспечивали их подложными документами и средствами связи.

«По заранее подготовленному плану преступники арендовали пустующие торговые точки рядом с павильонами, в которых осуществлялась продажа меховых изделий. Под видом проведения ремонта исполнители оставались на ночь и, пользуясь отсутствием посетителей и предпринимателей, пробивали через смежную стену ход в соседний павильон, откуда похищали меховые изделия», — сказали в прокуратуре.

В пресс-службе добавили, что затем шубы продавали в отдаленных регионах России.

«Осужденным назначены наказания в виде лишения свободы на срок от 6 до 15 лет с ограничением свободы от 6 месяцев до 1 года. Приговор суда в законную силу не вступил», — уточнили в ведомстве.