Переход у «Электроприбора» в Пензе украсят граффити в честь Великой Победы Общество

Пенза, 7 мая 2018. PenzaNews. Подземный пешеходный переход, расположенный на проспекте Победы в Пензе — неподалеку от завода «Электроприбор», стены которого хаотично разрисованы краской из баллончика, планируется украсить с помощью граффити патриотической тематики. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила директор детской художественной школы №3 Светлана Лисушкина.

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«Тематика — День Победы», — уточнила собеседница агентства.

По ее словам, эскизы предложено разработать художнику Никите Романову, который затем один или вместе с помощниками займется реализацией проекта.

Светлана Лисушкина пояснила, что после утверждения эскиза будут заказаны профессиональные краски и, как только их доставят в Пензу, начнутся работы, которые планируется завершить ко Дню города, 12 июня.

Фоторепортаж

Подземные пешеходные переходы на проспекте Победы

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», художник Никита Романов уже реализовал в Пензе несколько крупных проектов.

В частности, в 2016 году на трансформаторной будке у Фонтанной площади он нарисовал Шурика из «Кавказской пленницы», а на бетонном ограждении вблизи детской школы искусств «Лира» — граффити с портретами Алексея Турищева, Сергея Прокофьева и Лидии Руслановой.

Приводить в порядок подземные переходы на проспекте Победы в Пензе начали в конце 2017 года. Первым этапом стала замена освещения.