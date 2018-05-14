Пензенский губернатор предложил предавать огласке фамилии недобросовестных работодателей Общество

Пенза, 14 мая 2018. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев считает необходимым подвергать общественному порицанию работодателей, которые игнорируют требования Трудового кодекса РФ, предавая огласке их имена.

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В частности, в ходе оперативного совещания в облправительстве в понедельник, 14 мая, он предложил размещать на сайте регионального Минтруда фамилии бизнесменов, неофициально трудоустраивающих сотрудников.

В свою очередь начальник правового управления правительства Пензенской области Сергей Сластных обратил внимание на то, что публикация персональных данных возможна исключительно с согласия человека.

По словам Ивана Белозерцева, тогда следует найти другие способы воздействия на недобросовестных работодателей, поскольку штрафы не дают должного эффекта.

«Заключите соглашения с блогерами, информационными агентствами и рассказывайте, кто не оформляет трудовые отношения. [...] Если нарушают закон, почему об этом не рассказать?» — задался он вопросом.

Губернатор поручил ответственным чиновникам проработать данный вопрос до конца недели.