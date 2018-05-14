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В Заречном уничтожили более 4 кг сыра из Германии

11:00 | 14.05.2018 | Общество

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Пенза, 14 мая 2018. PenzaNews. Более 4 кг сыра «Дорблю», произведенного в Германии, сожжено на станции по борьбе с болезнями животных в Заречном Пензенской области.

В Заречном уничтожили более 4 кг сыра из Германии. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» специалист по связям с общественностью управления Россельхознадзора по Мордовии и Пензенской области Лариса Якушкина, продукция, запрещенная к ввозу в страну из-за действия специальных экономических мер в ответ на санкции Запада, была изъята в торговых точках Пензы 10 мая.

«Одна из предпринимательниц осуществляла реализацию сыра «Дорблю» производства Германии в количестве 3 кг 222 граммов, вторая — 1 кг 200 граммов», — уточнила собеседница агентства.

Она добавила, что были составлены акты об изъятии и уничтожении продукции.

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