Пензенские власти поощрят молодежь, отличившуюся на крупных форумах
Печать
Пенза, 17 мая 2018. PenzaNews. Сумма, соответствующая размеру выигранного на окружном или всероссийском молодежном форуме гранта, будет дополнительно выплачена в 2018 году авторам проектов из Пензенской области. Об этом сообщил заместитель председателя правительства региона Олег Ягов.
Фотография © PenzaNews Купить фотографию
«Пензенская область чуть ли не единственная в России, где губернатором [Иваном Белозерцевым] принято решение: если вы выиграли 1 млн. рублей на свой проект, то область прибавляет тоже миллион», — отметил он в ходе подведения итогов регионального молодежного образовательного форума «Сурские ласточки», который завершил свою работу в четверг, 17 мая.
Олег Ягов добавил, что «под реализацию серьезных проектов должны закладываться серьезные деньги».
Он также выразил надежду на то, что в ходе трехдневного мероприятия молодые люди из Пензенской области получили знания, которые помогут им лучше презентовать свои проекты в рамках предстоящей форумной кампании.
Читайте также
Отличившиеся на «iВолге» участники из Пензы получат от региона финансовую поддержку
Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в 2018 году региональный молодежный форум, ранее называвшийся «Ласточка», было решено переименовать в «Сурские ласточки».
Его программа предусматривала работу различных площадок, проведение спортивных игр, культурных мероприятий и мастер-классов.
Тематические смены были организованы по пяти направлениям: «Предприниматели и инноваторы», «Социальные инициативы и НКО», «Творчество и здоровый образ жизни», «Мы россияне» и «Международное сотрудничество».