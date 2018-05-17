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Пензенские власти поощрят молодежь, отличившуюся на крупных форумах

15:59 | 17.05.2018 | Общество

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Пенза, 17 мая 2018. PenzaNews. Сумма, соответствующая размеру выигранного на окружном или всероссийском молодежном форуме гранта, будет дополнительно выплачена в 2018 году авторам проектов из Пензенской области. Об этом сообщил заместитель председателя правительства региона Олег Ягов.

Пензенские власти поощрят молодежь, отличившуюся на крупных форумах

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Пензенская область чуть ли не единственная в России, где губернатором [Иваном Белозерцевым] принято решение: если вы выиграли 1 млн. рублей на свой проект, то область прибавляет тоже миллион», — отметил он в ходе подведения итогов регионального молодежного образовательного форума «Сурские ласточки», который завершил свою работу в четверг, 17 мая.

Олег Ягов добавил, что «под реализацию серьезных проектов должны закладываться серьезные деньги».

Он также выразил надежду на то, что в ходе трехдневного мероприятия молодые люди из Пензенской области получили знания, которые помогут им лучше презентовать свои проекты в рамках предстоящей форумной кампании.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в 2018 году региональный молодежный форум, ранее называвшийся «Ласточка», было решено переименовать в «Сурские ласточки».

Его программа предусматривала работу различных площадок, проведение спортивных игр, культурных мероприятий и мастер-классов.

Тематические смены были организованы по пяти направлениям: «Предприниматели и инноваторы», «Социальные инициативы и НКО», «Творчество и здоровый образ жизни», «Мы россияне» и «Международное сотрудничество».

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