Активистка Подзорова предложила вручить губернатору Белозерцеву «орден позора» Общество

Пенза, 21 мая 2018. PenzaNews. Гражданская активистка Наталья Подзорова провела у здания правительства Пензенской области одиночный пикет, в ходе которого держала в руках скрепленные друг с другом плакаты с надписями: «Белозерцеву орден позора за дорогу до Чубаровки» и «Белозерцев, руки прочь от стелы «Слава Героям».

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Комментируя мотивы, побудившие ее организовать протестное мероприятие в центре Пензы, Наталья Подзорова заявила, что «это крик души».

«Я против переноса стелы «Слава Героям», потому что она должна стоять там, где ее установили. […] На проспекте Победы сквер так называемый «Журавли» — там многополосное автомобильное движение, там большая загазованность и там вообще даже неудобно переходить дороги, куда-то подходить. Там, если массовое скопление людей и бывает, то только 9 мая», — сказала активистка в беседе с корреспондентом ИА «PenzaNews».

Наталья Подзорова предположила, что ее отец, призванный на фронт в 18 лет, и дед, пропавший без вести, тоже были бы против переноса монумента с Соборной площади, которая до последнего времени называлась Советской, в район проспекта Победы.

Поясняя суть второго плаката, она сообщила о проблемах жителей села Чубаровка, расположенного в Колышлейском районе, в том числе о разбитой дороге, по которой детей возят в школу села Красная Горка.

Читайте также

В «Российском союзе ветеранов» назвали перенос стелы «Слава Героям» неуместным

«Мне больно смотреть на то, как безобразно нынешние власти относятся к проблемам сельчан», — отметила собеседница агентства.

По словам Натальи Подзоровой, в 2015 и 2016 годах жители направляли в адрес губернатора Ивана Белозерцева коллективные обращения с просьбой помочь с ремонтом дороги, но это не дало результата.

Она добавила, что дважды пыталась лично донести до главы региона информацию о сложностях, с которыми сталкиваются люди, причем на второй прием граждан ее пригласили лишь спустя почти год — после неоднократных жалоб в прокуратуру, поскольку общаться с ней в облправительстве, по ее утверждению, не желали.

Наталья Подзорова заявила, что лично слышала, как Иван Белозерцев потребовал от подчиненного больше не записывать ее на прием.

«Он ведет себя, как будто это его частная лавочка, как будто он феодал, рабовладелец или вообще какой-то князь местный, который хочет — принимает, не хочет — не принимает», — сказала она.

Активистка подчеркнула, что является беспартийной, поэтому никакого политического подтекста в ее акции искать не стоит: протестное мероприятие продиктовано исключительно желанием выразить свою гражданскую позицию и привлечь внимание власти и общественности к имеющимся проблемам.