В «Российском союзе ветеранов» назвали перенос стелы «Слава Героям» неуместным Общество

Пенза, 15 мая 2018. PenzaNews. Региональная общественная организация «Российского союза ветеранов» выступила против переноса стелы «Слава Героям» с Соборной площади Пензы. Об этом говорится в письме председателя НКО, полковника в отставке Петра Чугая, которое поступило в редакцию ИА «PenzaNews».

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«Наша организация [...] считает, что перенос стелы неуместен. Это место в 1970 году было выбрано неслучайно. Именно отсюда, с главной площади города, войска уходили на фронт, и именно Соборная площадь скоро снова станет одной из главных площадей нашего города. На стеле увековечены фамилии наших главных героев, лучших из лучших уроженцев нашей области, и, на наш взгляд, перенос будет выглядеть как плевок в наше прошлое. Наоборот, по нашему мнению, идеально было бы, если бы рядом с ней появились памятники и героям других войн — например, офицерам и солдатам 45-й и 80-й дивизий времен Первой мировой войны, Героям Отечественной войны 1812 года и Александру Васильевичу Суворову. Наличие в ближайшем времени в пошаговой близости главного собора области придаст этому месту законченный вид духовно-патриотического центра нашего города», — говорится в письме.

В нем также подчеркивается, что могилы участников Великой Отечественной войны в Пензенской области не всегда находятся в удовлетворительном состоянии.

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«Обычно убираются могилы на видном месте, а большинство захоронений на некоторых кладбищах, например, Мироносицком, находятся, мягко говоря, в плачевном состоянии, и было бы замечательно, если бы власти вместо переноса стелы Героям обратили свое внимание на те места, где их вмешательство необходимо. Также считаем необходимым улучшение работы, направленной на изучение Великой Отечественной войны, особенно в контексте краеведения и изучения героического пути людей, увековеченных на стеле», — отмечается в тексте.

«Вышесказанное говорит о том, что нельзя размывать смысловое значение монумента воинской и трудовой славы, так как он посвящен Великой Отечественной войне, и большую патриотическую значимость может иметь Соборная площадь и Спасский кафедральный собор в случае отображения в соборе, на Соборной площади и вокруг них военной действительности в рамках истории Пензенской области», — добавляется в тексте.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в конце апреля семь человек, среди которых участники Великой Отечественной войны, ветераны Вооруженных сил и почетные граждане Пензы, выступили с открытым обращением к губернатору Ивану Белозерцеву и мэру Виктору Кувайцеву с просьбой не переносить с Соборной площади в сквер «Журавли» стелу «Слава Героям». По их мнению, монументы должны стоять там, где их изначально установили.

Кроме того, против переноса стелы выступают представители ряда политических партий, общественных движений и организаций левого толка, а также некоторые чиновники, депутаты, предприниматели, журналисты и гражданские активисты.