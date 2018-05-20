В Пензе до сих пор не смонтировано ограждение вокруг разрушающегося дома на улице Кулибина ЖКХ

Пенза, 20 мая 2018. PenzaNews. Монтаж ограждения вокруг разрушающегося многоквартирного дома №10 на улице Кулибина в Пензе, который планировалось выполнить еще в середине апреля, до настоящего времени не завершен. В этом убедился мэр Виктор Кувайцев, посетивший объект в воскресенье, 20 мая.

Фото: Penza-gorod.ru

Он связался со своим заместителем Магомедом Агамагомедовым и поручил активизировать работы, чтобы на основе металлического каркаса появилась цельная конструкция.

«Важно исключить попадание жителей, особенно детей, в опасную зону. Ограждение должно принять завершенный вид», — сказал мэр.

Кроме того, Виктор Кувайцев дал задание ответственным лицам проработать вопрос, касающийся передачи прав собственности на помещения муниципалитету, чтобы можно было принимать меры по сносу здания.

Читайте также

Пензенский губернатор удивлен, что за разрушение дома на Кулибина никого не наказали

По данным городской администрации, к настоящему времени за предоставлением жилья в маневренном фонде обратились 96 человек. Из них имеют на это право 79 человек, 15 получили отказ, документы еще двоих находятся в стадии проверки.

Личные вещи не вывезены из 76 комнат, в 40 из которых, по сведениям мэрии, в последнее время никто не проживал.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 3 апреля 2018 года в связи с частичным обрушением кирпичной кладки дома №10 на улице Кулибина в Пензе был введен режим чрезвычайной ситуации.

Границами зоны ЧС определена территория города Пензы, уровень реагирования сил и средств — региональный.

Ответственными за мероприятия по ликвидации чрезвычайной ситуации назначены зампред правительства Пензенской области Дмитрий Семенов и мэр Пензы Виктор Кувайцев.