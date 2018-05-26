Улицы Пензы начали оформлять к чемпионату мира по футболу Общество

Пенза, 26 мая 2018. PenzaNews. Муниципальное казенное учреждение «Рекламная служба города Пензы» приступило к тематическому оформлению улиц к чемпионату мира по футболу 2018 года.

Фото: Penza-gorod.ru

Организованы трансляции изображений на видеоэкранах города.

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В разных районах Пензы размещены баннеры социальной рекламы с футбольной тематикой. Билборды появились на улицах Ставского, 8 Марта, Окружной, Германа Титова, Терновского, Пушкина, Максима Горького, проспектах Победы и Строителей.

С 1 июня новые баннеры разместят на рекламных конструкциях на улицах Чаадаева, Гагарина, Мира, Островского, Кулакова, Центральной и Урицкого.

На входных группах предприятий и организаций и в местах массового пребывания населения планируется также размещение стикеров, посвященных чемпионату мира по футболу, сообщает пресс-служба мэрии.