В Пензе благоустроят территорию около бюста Белинского Общество

Пенза, 26 мая 2018. PenzaNews. Работы по благоустройству будут проведены на улицах Белинского и Карла Маркса в Пензе около бюста критика и философа Виссариона Белинского.

Фото: Penza-gorod.ru

В ходе выездного совещания в субботу, 26 мая, мэр Виктор Кувайцев поручил и.о начальника управления градостроительства и архитектуры – и.о главного архитектора Пензы Сергею Петрову продумать варианты обустройства тротуара на улице Карла Маркса, к которому ведет лестничный спуск с территории памятника.

Глава администрации отметил, что нужно учесть все нормы, чтобы в зимний период у горожан не возникало трудностей с перемещением по участку, расположенному под наклоном.

Также около бюста критика планируется частично заменить плитку, сообщает пресс-служба мэрии.