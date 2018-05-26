EN
16:31:11 Суббота, 26 мая
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе благоустроят территорию около бюста Белинского

12:28 | 26.05.2018 | Общество

Печать

Пенза, 26 мая 2018. PenzaNews. Работы по благоустройству будут проведены на улицах Белинского и Карла Маркса в Пензе около бюста критика и философа Виссариона Белинского.

В Пензе благоустроят территорию около бюста Белинского

Фото: Penza-gorod.ru

В ходе выездного совещания в субботу, 26 мая, мэр Виктор Кувайцев поручил и.о начальника управления градостроительства и архитектуры – и.о главного архитектора Пензы Сергею Петрову продумать варианты обустройства тротуара на улице Карла Маркса, к которому ведет лестничный спуск с территории памятника.

Глава администрации отметил, что нужно учесть все нормы, чтобы в зимний период у горожан не возникало трудностей с перемещением по участку, расположенному под наклоном.

Также около бюста критика планируется частично заменить плитку, сообщает пресс-служба мэрии.

Загрузка...
Читайте также
В Пензе рассматривается возможность структурирования платы за ЖКУ Будущие абитуриенты вузов МВД в Пензе показали свою физподготовку
Жительница Бессоновского района перечислила мошенникам 60 тыс. рублей В пензенских «Тарханах» реконструируют народные гуляния на Троицу
Под Пензой стартовал областной финал игры «Орленок» Иван Белозерцев и Роман Петруца обсудили выдачу займов пензенским предприятиям
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама