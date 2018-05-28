Пензенский губернатор предложил торговать сувенирами в гостиницах, барах и кафе Общество

Пенза, 28 мая 2018. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев предложил наладить продажу изделий народных промыслов в гостиницах, барах и кафе в период проведения чемпионата мира по футболу, финал которого Россия впервые принимает в 2018 году.

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По его мнению, нужно организовать работу таким образом, чтобы не болельщики искали умельцев, а производители сувениров «к ним приходили».

Иван Белозерцев также рекомендовал не брать плату за аренду с мастеров, которые будут торговать сувенирами в гостиницах, кафе, барах и ресторанах.

В ходе совещания, состоявшегося в облправительстве 28 мая, он поручил проработать этот вопрос заместителю председателя правительства Пензенской области Валерию Беспалову.