Пенсионер из Пензы обратится на «Прямую линию» с Путиным по поводу ситуации в Заре Общество

Пенза, 1 июня 2018. PenzaNews. Председатель правления товарищества собственников жилья «Земляничное», помощник руководителя пензенского регионального отделения Русского географического общества (РГО) по экологическим вопросам Виктор Небога намерен направить видеообращение на «Прямую линию с Владимиром Путиным» по поводу благоустройства развивающегося микрорайона Заря.

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Комментируя ИА «PenzaNews» причины, побудившие его обратиться напрямую к главе государства, пенсионер пояснил, что давно занимается облагораживанием территории вблизи пруда на ручье Безымянном.

По словам Виктора Небоги, в 2017 году он за свои деньги приобрел 5 тонн песка и засыпал небольшой участок пляжа, однако после зимы практически ничего не осталось — все смыло в пруд.

Он отметил, что для создания полноценной зоны отдыха необходимо засыпать песком береговую линию на расстоянии 100 метров, а также обустроить заход в воду.

Активист сообщил, что в начале апреля 2018 года уже отправлял обращение президенту России Владимиру Путину, подписи под которым поставили 524 человека — в нем содержалась просьба оказать содействие в выделении 200 тонн песка.

Из управления главы государства по работе с обращениями граждан и организаций ему пришел ответ, в котором сказано, что данный вопрос перенаправлен в правительство Пензенской области, поскольку активист не предоставил сведения о результатах его рассмотрения органами местного самоуправления.

Спустя некоторое время председателя правления ТСЖ проинформировали, что обращение перенаправлено в администрацию Пензы.

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В итоге 24 мая Виктор Небога получил письмо с подписью вице-мэра Юрия Ильина, в котором говорится о том, что в бюджете города на 2018 год не предусмотрены денежные средства на приобретение песка для обустройства пляжа в микрорайоне Заря.

«[Мэр Пензы Виктор] Кувайцев 6 мая был на пляжах и поставил задачу насыпать песок. У меня вопрос: если в бюджете города не запланирован песок, то кому он сказал — себе? А 20-го ему уже отвечают, что песок завезли», — напомнил активист.

Он добавил, что в связи со сложившейся ситуацией адвокат Алексей Богородицкий по его просьбе подготовил обращения в городскую думу и прокурору Пензенской области Наталье Канцеровой с просьбой уточнить, выделялись ли бюджетные средства на благоустройство других зон отдыха, и проверить, насколько правомерен отказ помочь жителям Зари.

Виктор Небога особо обратил внимание на то, что этот водоем находится в черте Пензы — в нескольких минутах ходьбы от жилой застройки в Заре и неподалеку от микрорайона «Арбековская застава», в связи с чем пользуется большой популярностью.

«Место хорошее, люди отдыхать хотят. Не все же в Турцию едут», — отметил пенсионер.

Он выразил надежду на то, что обращение на «Прямую линию с Владимиром Путиным» поможет добиться реакции местных властей, которые регулярно призывают жителей проявлять инициативность в вопросах благоустройства.