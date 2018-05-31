Игорь Юрасов рассказал помощникам пензенских депутатов об этике делового общения Общество

Пенза, 31 мая 2018. PenzaNews. Доктор социологических наук, доцент, профессор кафедры «Государственное управление и социология региона» ПГУ, директор аналитического центра прикладных исследований Института регионального развития Игорь Юрасов провел семинар для помощников депутатов Законодательного собрания Пензенской области, посвященный этике делового общения.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба регионального парламента, слушатели рассмотрели основные правила и нормы общения, механизмы воздействия на собеседника, приемы, помогающие установить доверительные отношения, а также способы разрешения конфликтных ситуаций.

Ожидается, что полученные знания помогут им в повседневной работе.

На сайте Института регионального развития отмечается, что по результатам обучающего мероприятия решено продолжить сотрудничество учреждения с Заксобранием в части повышения квалификации работников и депутатского корпуса.

Читайте также

Обнародованы детали преступной схемы, реализованной в ПензГТУ

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», приговором Октябрьского районного суда Пензы от 27 июля 2017 года Игорь Юрасов был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями» с назначением наказания в виде двух лет лишения свободы условно и лишением права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями на два года.

На основании постановления Госдумы России «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» он освобожден от основного и дополнительного наказаний со снятием судимости.