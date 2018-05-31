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Игорь Юрасов рассказал помощникам пензенских депутатов об этике делового общения

13:01 | 31.05.2018 | Общество

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Пенза, 31 мая 2018. PenzaNews. Доктор социологических наук, доцент, профессор кафедры «Государственное управление и социология региона» ПГУ, директор аналитического центра прикладных исследований Института регионального развития Игорь Юрасов провел семинар для помощников депутатов Законодательного собрания Пензенской области, посвященный этике делового общения.

Игорь Юрасов рассказал помощникам пензенских депутатов об этике делового общения

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба регионального парламента, слушатели рассмотрели основные правила и нормы общения, механизмы воздействия на собеседника, приемы, помогающие установить доверительные отношения, а также способы разрешения конфликтных ситуаций.

Ожидается, что полученные знания помогут им в повседневной работе.

На сайте Института регионального развития отмечается, что по результатам обучающего мероприятия решено продолжить сотрудничество учреждения с Заксобранием в части повышения квалификации работников и депутатского корпуса.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», приговором Октябрьского районного суда Пензы от 27 июля 2017 года Игорь Юрасов был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями» с назначением наказания в виде двух лет лишения свободы условно и лишением права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями на два года.

На основании постановления Госдумы России «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» он освобожден от основного и дополнительного наказаний со снятием судимости.

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