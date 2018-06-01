Падалкин через суд добился проведения пикета у здания мэрии Пензы Общество

Пенза, 1 июня 2018. PenzaNews. Судья Ленинского районного суда Пензы Елена Мартынова удовлетворила иск координатора «Левого фронта» в Поволжье Сергея Падалкина к администрации города, признав незаконным ответ мэрии на уведомление о проведении пикета против возможного переноса монумента «Слава Героям» с Соборной площади в сквер «Журавли».

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«Соответствующее решение было принято накануне. Таким образом, пикет в защиту монумента считается согласованным. Акция пройдет 1 июня в 17.00 на площади Маршала Жукова перед зданием администрации Пензы — у памятника Советской Конституции», — сообщил ИА «PenzaNews» Сергей Падалкин.

По его словам, представлявшая интересы мэрии Елена Гладкая к началу заседания опоздала, а в суде пыталась доказать, что на площади Маршала Жукова проводятся ремонтные работы по замене асфальта, предоставив распечатку с сайта «Госуслуги».

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«Судья назвала эту бумажку неуважением к суду и потребовала от нее предоставить муниципальный контракт с печатью и подписями ответственных лиц. Соответствующие документы были предъявлены спустя полтора часа. Однако, как выяснилось из дефектной ведомости муниципального контракта, на площади будет производиться ремонт проезжей части дороги, а территория перед памятником Советской Конституции проезжей частью не является. Ссылки на то, что перед монументом может находиться специальная техника, не были приняты в качестве аргумента, тем более представительница мэрии не смогла точно сказать, будут ли там вообще 1 июня именно с 17.00 до 18.00 — то есть во время пикета — проводиться какие-либо ремонтные работы», — пояснил собеседник агентства.

Он напомнил, что администрация Пензы уже на протяжении длительного времени под разными предлогами отказывает оппозиции в проведении акций в центре города, предлагая в качестве альтернативы сквер имени Ф.Э. Дзержинского — площадку между домами №2 и №4 на улице Октябрьской, которая по закону является территорией, где можно свободно организовывать любые публичные мероприятия и при этом вообще не подавать никакого уведомления в органы власти, если численность участников не превышает 100 человек.