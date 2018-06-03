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Жители Пензы познакомятся с «Наследием Русской Америки»

09:31 | 03.06.2018 | Общество

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Пенза, 3 июня 2018. PenzaNews. Торжественное открытие выставки «Наследие Русской Америки», организованной в рамках масштабного просветительского проекта «Возвращение к родным берегам», состоится в литературном музее Пензы в предстоящий четверг, 7 июня.

Жители Пензы познакомятся с «Наследием Русской Америки»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщил ИА «PenzaNews» председатель регионального отделения Русского географического общества Игорь Пантюшов, экспозиция является визитной карточкой рязанского музея путешественников.

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«Она посвящена уникальному явлению в отечественной истории — открытию, изучению и освоению в XVIII–XIX веках территорий Российской империи на североамериканском континенте, так называемой Русской Америки. Выставка получила широкую известность в российских регионах. Она экспонировалась в таких городах, как Москва, Самара, Оренбург, Бузулук, Ярославль, Ульяновск, Архангельск, Санкт-Петербург, Калуга и других», — пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что выставка рассказывает о российских мореходах, которые первыми в мире достигли северо-западных побережий Америки, о развитии заокеанской колонии, бесстрашных путешественниках и исследователях, в том числе Лаврентии Загоскине, 210-летие со дня рождения которого отмечается в 2018 году.

«Важной составляющей являются материалы о современных экспедициях рязанских исследователей на Аляску, проходивших под руководством Героя России, почетного полярника, председателя регионального отделения РГО Михаила Малахова», — отметил Игорь Пантюшов.

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