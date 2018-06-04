На «НТВ» вышел сюжет о дольщиках, из-за съемок которого чиновники в Пензе устроили скандал Общество

Пенза, 4 июня 2018. PenzaNews. Сюжет под названием «Все украдено до нас»: обманутым дольщикам предложили самим достроить дома», съемки которого проходили в том числе в правительстве Пензенской области, что вызвало недовольство начальника департамента информационной политики и СМИ Олега Синенкова и главы кабинета министров Николая Симонова, вышел на телеканале «НТВ».

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Рассказывая о схеме, по которой один из некогда наиболее надежных застройщиков региона «Пензастрой» возводил дома, ставшие впоследствии проблемными, корреспондент Андрей Шамин охарактеризовал ее как строительно-финансовую пирамиду с долевым участием, когда деньги одних покупателей направляли на квартиры других.

Как пояснил заместитель генерального директора ОАО «Пензастрой» Сергей Мозолин, вопрос о том, куда делись деньги, надо задавать не ему, а тем, «кто работал до этого».

«Украдено еще до моего прихода», — сказал он.

В продолжение сюжета корреспондент пояснил, что региональные власти предлагают людям схему, при которой «дольщики организуют ЖСК (жилищно-строительный кооператив) и де-юре сами становятся застройщиками, берут на себя все риски и ответственность, а строительная компания заходит на правах лишь подрядчика с минимальными для себя издержками».

В свою очередь председатель правительства Пензенской области Николай Симонов заявил, что достраивать проблемные дома в любом случае будут за счет бюджетных средств.

«Источник достройки всех проблемных домов, неважно какого региона — это бюджет. Точка. Ну, нет другого источника. Законодательно нигде не прописано, что это возможно. И вот каждый регион придумывает свою как бы версию, как все-таки придать законность, естественно, через Законодательное собрание», — пояснил он.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», съемочная группа «НТВ» работала в Пензе 23 мая. Журналисты посетили несколько проблемных объектов, офис компании «Пензастрой», а также правительство региона, где проходила встреча с обманутыми дольщиками.

При этом сотрудница облправительства на входе категорично заявила, что посетить заседание смогут только аккредитованные СМИ, после чего ушла. Тогда члены съемочной группы федерального телеканала прошли по спискам участников встречи, куда их заранее внесли сами дольщики, не нарушая никаких правил.

Уже после окончания заседания Николай Симонов и Олег Синенков попытались убедить сотрудников телеканала, что те поступили «некрасиво» и «неправильно». Упреки в адрес журналистов «НТВ» по поводу того, каким способом те попали внутрь здания, продолжались более 10 минут.