Синенков упрекнул журналистов «НТВ», что они попали в здание правительства без аккредитации Общество

Пенза, 24 мая 2018. PenzaNews. Начальник департамента информполитики и СМИ Пензенской области Олег Синенков, который в разное время работал вице-президентом мотоциклетной федерации, руководителем ТРК «Экспресс» и директором школы, остался возмущен тем, что съемочная группа «НТВ» попала на встречу главы регионального правительства Николая Симонова с дольщиками, не получив аккредитацию.

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«Заявка подается официально — не они [журналисты, приехавшие в Пензу для освещения проблемы дольщиков], а «НТВ» пишет, официальное лицо», — сказал он после окончания заседания в ходе общения с сотрудниками федерального телеканала и заместителем главного редактора газеты «Улица Московская» Евгением Малышевым, выполняющим функции пресс-секретаря «Бездомного полка», в который объединились участники долевого строительства.

На вопрос о том, по какому принципу департамент информировал СМИ о предстоящем мероприятии, Олег Синенков во время разговора ответил несколько раз, постоянно меняя формулировки.

Сначала он сказал, что «пригласили тех, кто может прийти», затем — что «приглашали [журналистов] тех [СМИ], которые на нас «висят», а после этого и вовсе заявил, что «это не обширная информация, это не 9 Мая».

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Когда Евгений Малышев поинтересовался, почему анонс предстоящей встречи с дольщиками наряду со многими другими местными изданиями не получила газета «Улица Московская», Олег Синенков ответил в духе губернатора Калининградской области Антона Алиханова.

«А потому», — сказал начальник департамента информационной политики и СМИ Пензенской области.

Как сообщили ИА «PenzaNews» свидетели состоявшейся накануне беседы, основное недовольство Олега Синенкова и Николая Симонова вызвало то, каким способом сотрудники телеканала «НТВ» попали внутрь здания. По их словам, встречавшая журналистов на первом этаже сотрудница облправительства категорично заявила, что посетить заседание могут только аккредитованные СМИ, после чего ушла. Тогда члены съемочной группы федерального телеканала прошли по спискам участников встречи, куда их заранее внесли сами дольщики, не нарушая никаких правил.