Получивший ожоги пензенский сварщик находится на лечении в Нижнем Новгороде Общество

Пенза, 8 июня 2018. PenzaNews. Сварщик ООО «Горводоканал», получивший тяжелые ожоги во время проведения работ на улице Аустрина в Пензе, находится на лечении в Приволжском исследовательском медицинском университете Минздрава России в Нижнем Новгороде. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе «Горводоканала».

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В компании отметили, что руководители организации провели встречу с родственниками пострадавшего, обсудили состояние его здоровья и дальнейшие шаги по поддержке и реабилитации.

«В течение всего периода нахождения на больничном ему будет выплачиваться заработная плата в полном объеме. «Горводоканал» берет на себя все расходы, связанные с восстановлением здоровья своего работника», — добавили в пресс-службе.

В организации отметили, что изучаются обстоятельства несчастного случая и устанавливаются лица, действия которых могли стать причиной возгорания газа в канализационном коллекторе.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», сотрудник ООО «Горводоканал» получил множественные ожоги во время газосварочных работ в канализационном колодце напорного коллектора на улице Аустрина в Пензе 23 мая.

Комиссия государственной инспекции труда в Пензенской области признала происшествие несчастным случаем на производстве.